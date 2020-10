EROII DIN PRIMA LINIE: Spitalele sunt pline, iar medicii sunt obosiți

În timp ce numărul bolnavilor de COVID-19 crește de la o zi la alta, medicii care luptă în prima linie sunt istoviți și vor ca pandemia să nu nu mai dureze mult. Când văd însă iresponsabilitatea oamenilor, cadrele medicale îşi pierd speranţa.Tatiana More este medic cardiolog la Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime”, dar acum s-a reprofilat și lucrează în secția COVID, unde sunt aduși zilnic pacienți în stare gravă. Doctorul spune că unii pacienți recunosc că nu au crezut în existenţa virusului şi că regretă că nu au respectat măsurile de protecție. Tatiana More spune că şi tineri de 25 de ani ajung la spital în stare gravă.”Sunt pacienți care ajung fără boli cronice, iar pe fonul COVID-19 pot apărea complicații. Avem atacuri de cord și atacuri cerebrale foarte des. Nu numim încă diabet zaharat, dar nivelul de zahăr crește semnificativ la acești pacienți.”La Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime”, toate cele 220 de paturi pentru pacienții cu COVID-19 sunt ocupate. Iar bolnavii nu au nevoie doar de un loc în spital, ci şi de personal medical care să-i îngrijească. Dacă situația va evolua în continuare negativ, atunci nu vor mai fi nici medici pentru toți bolnavii.”Nu trebuie să vă liniștească faptul că unii suportă boala într-o formă ușoară sau fără simptome. Pur și simplu, nu ați văzut ce se întâmplă cu plămânii celor care trec prin boală într-o stare gravă.”Tatiana More a lucrat inițial la Centrul de triere de la Moldexpo, unde a învățat cum se manifestă noul virus. Doctorul a fost infectat cu noul coronavirus în luna mai şi ştie prin ce trece un pacient.”Astăzi am văzut un coleg care acum câteva zile a fost externat, iar azi a revenit la muncă. Cum noi primim permisiunea de la medicul de familie, noi ieșim la lucru. Din nou, în luptă și din nou ajutăm pacienții.”Doctorul îşi doreşte ca oamenii să înţeleagă pericolul și să fie mai responsabili.”În această perioadă ca să fii erou este suficient să nu te îmbolnăvești și să nu devii cel care transmite boala altor oameni. Măsurile de prevenire rămân aceleași: distanța, masca și mâinile curate.”