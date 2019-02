Eroii din Micăuţi, care au luptat în războiul de pe Nistru, decoraţi de Pavel Filip cu medalia "Vulturul de aur"

Distincţiile au fost oferite de premierul Pavel Filip, venit în vizită în localitate."Suntem în elaborarea următorului plan, alte probleme care încă nu au fost rezolvate. Aici vorbim despre posibilitatea de a călători gratis în transportul public. Aici vorbim şi despre majorarea acestei indemnizaţii care astăzi este de 100 de lei până la 500 de lei, aşa cum am făcut-o pentru deportaţi", a declarat Pavel Filip, prim-ministru."Au fost nişte zile groaznice. Am avut în siguranţă şi grijă 100 de combatanţi. Beneficiem o dată la în trei ani de zile de o foaie de odihnă în sanatorii, gratis transport în municipiu."Ne trag şi nouă atenţie. Ne acordă şi ajutoare şi una alta. Atrag atenţia oamenilor."Veterani au adus şi un omagiu camarazilor din sat, care nu s-au mai întors de pe câmpul de luptă. Ei au depus flori la monumentul lui Valeriu Slobozenco, primul sătean căzut în război."Un singur fiu am avut şi acela l-am pierdut şi am rămas singură. A primit ordinul lui Ştefan cel Mare şi primesc indemnizaţie.Totuşi e înainte 1000 lei pentru un bătrân, fiindcă sunt bolnavă, trebuie medicamente."Ulterior, premierul, care este şi candidatul democrat în circumscripţia 20 a avut o întâlnire cu locuitorii satului, la care au vorbit despre cele mai importante proiecte care urmează să fie implementate în 2019. Printre acestea se numără amenajarea a două terenuri de joacă pentru copii şi reabilitarea drumurilor din sat."Nu credeam şi lumea din sat spunea că o promis că o să facă drumurile. Am primit o plăcere enormă. Să deschideţi pentru toţi cetăţenii noştri un cabinet stomatologic.""Noi avem o maşină din asta mobilă de stomatologie. Noi putem să o trimitem o perioadă încoace şi ulterior o să vedem ce putem face cu cabinetul", a menționat Pavel Filip, candidat PDM în circumscripţia 20, Străşeni."Nu am avut o grădiniţă aşa frumoasă. Pentru acoperiş, pentru izolarea pereţilor şi pavajul. Un mare mulţumesc. Dar să nu uităm că şi înăuntru, ca să investim pentru tânăra generaţie... Insituţia necesită o reparaţie capitală în interior."" Eu întotdeuna am tras la Străşeni şi dacă am putut să ajut acest raion am făcut-o indiferent din ce funcţie m-am aflat", a spus Pavel Filip, candidat PDM în circumscripţia 20, Străşeni.