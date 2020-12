EROII DE LA CAPĂTUL FIRULUI: Operatorii serviciului 112 au salvat mai mulţi oameni

La capătul firului 112 de multe ori se află adevăraţi eroi. De acest lucru a dat dovadă un operator care a înţeles în timpul unui apel aparent fals în care o tânără îi spunea să-i aducă o sumă de bani, că de fapt era ţinută ostatică. Fata în vârstă de 20 de ani a fost salvată datorită ingeniozitatii operatorului. Astfel de cazuri în Moldova nu sunt o raritate, iar zeci de persoane sechestrate au fost salvate în ultimele luni în acest mod. În cele mai multe cazuri acestea sunt luate ostatice de către cei pe care îi cunosc.



ALIONA MOROGAI, operator 112:''Ne dăm seama chiar şi după relatarea emotivă a apelantului, el poate vorbi un pic mai încet ca să nu-i trezească emoţii negative celui care l-a răpit. Noi suntem calmi şi ne dăm seama că este o răpire şi îi adresăm întrebările necesare pentru a afla mai exact locul unde se află.''

Statistica arată că în acest an, la 112 au fost înregistrate 71 de apeluri de la cei care au fost răpiţi sau luaţi cu forţa. Aproape 230 de solicitări au parvenit de la persoanele care au fost ţinute în captivitate, iar în 36 de cazuri s-a comunicat despre sechestrarea unor oameni.



Operatorii 112 spun că atunci, când o persoană sună la Serviciul unic şi le cere ajutorul, de cele mai multe ori, aceştia nu oferă niciun indiciu.



VICTORIA MITROFAN, operator 112:''Am avut un caz când o persoană era sechestrată şi ţinută în subsol. Şi acesta se uita prin broasca de la uşi şi a văzut un panou publicitar. În asemenea cazuri facem legătură cu poliţia şi echipajul se deplasează. Cel mai important e să indentificăm locaţia.''



Responsabilii din cadrul Inspectoratului Naţional de Securitate Publica susţin că, în acest an, au înregistrat 69 de cazuri de privare de libertate a persoanelor.



DANIEL MAZEPA, şeful secţiei Prevenire delicvenţă, INSP:''Deobicei, agresorul comite această infracţiune asupra persoanei pe care o cunoaşte încercând să o manipuleze cu încrederea că mergem la mine acasă de exemplu să luăm masa, cina. Primul lucru care vine în prevenire este să verificăm prietenii şi cunoştinţele. Pentru a preveni trebuie să punem sub semnul întrebării intenţia aproapelui.''



Asemenea infracţiuni se pedepsesc cu închisoare de la 5 până la 15 ani. Un caz mai recent a zguduit întreaga ţară, când un locuitor al satului Mereni, raionul Anenii Noi, şi-a luat ostatici copiii şi a ameninţat fosta soţie că-i omoară. S-a întâmplat în data de 5 noiembrie, iar după aproape trei ore de tratative, bărbatul a fost imobilizat de mascați. Cei trei copii, un poliţist şi o femeie au avut nevoie de îngrijiri medicale.