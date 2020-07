EROI în ALB! Un medic de la Spitalul Republican care s-a vindecat de COVID-19 a revenit la muncă pentru a salva pacienţii infectaţi cu coronavirus

Medicul, de 35 de ani, este originar din satul Cigârleni, raionul Ialoveni, şi a devenit şef de secţie în martie, atunci când noul coronavirus a ajuns şi în Moldova. A respectat cu stricteţe regulile de protecţie, dar în 28 mai bărbatul a simțit primele simptome ale bolii."Am avut simptome de febră seara. Am sunat medicul epidemiolog și am cerut să mi se facă testul la COVID. A doua zi dimineață am venit și am făcut testul la COVID. M-am autoizolat până la așteptarea verdictului", a declarat Victor Ţurcanu."Aveam febră, dureri musculare, frisoane. Patologia a progresat foarte violent. Am primit tratament conform protocolului de terapie intensivă. Ameliorări au fost la a patra și a cincea zi", a spus șeful Secției Terapie Intensivă, SCR."Pacientul când aude că este bolnav de această boală își pierde toată speranța de viață. La noi pacienții vin derutați. În primul rând încercăm să căpătăm încrederea, să facem relația dintre pacient și medic. Trecând prin boala și suferința prin care trec pacienții. Viziunea și atitudinea față de procesul de lucru, față de pacienți nu mi s-a schimbat", a declarat Victor Ţurcanu.