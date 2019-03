Ernesto Valverde: Messi a făcut un meci incredibil

Antrenorul echipei FC Barcelona, Ernesto Valverde, a lăudat evoluţia lui Lionel Messi, care a făcut ''un meci incredibil'', miercuri seara, contra formaţiei franceze Olympique Lyon, în optimile Ligii Campionilor la fotbal, scrie agerpres.ro.

''Am văzut un meci incredibil al lui Leo, în mai multe aspecte ale jocului: marcator, pasator decisiv şi recuperator de mingi... Chiar dacă suntem obişnuiţi, ne surprinde mereu. (...) Trebuie să faci un meci mare ca să înscrii trei goluri lui Atlético (precum Cristiano Ronaldo, marţi, n. red.). Dar Leo a fost şi el extraordinar în această seară'', a declarat Valverde după victoria catalanilor cu 5-1.



''Am reuşit o primă repriză incredibilă şi puteam avea un avantaj şi mai mare. Vreau să reţin faptul că am ştiut să ne revenim (după golul primit) şi să ne mărim avantajul. Această competiţie este dificilă şi orice echipă îţi poate face viaţa complicată. Însă, am fost buni în ambele manşe ale confruntării, cu un plus de eficacitate în retur'', a mai spus tehnicianul iberic.



Valverde a subliniat că Barca are mari speranţe la câştigarea trofeului la ediţia din acest an şi vrea să meargă până la capăt: ''Nutrim speranţe mari pentru această Ligă a Campionilor. În această seară am făcut un pas, dar, fără îndoială, acelaşi lucru îl gândesc şi antrenorii celorlalte echipe calificate. Luăm în serios ceea ce ne aşteaptă, dar, bineînţeles, vrem să mergem până la capăt''.



FC Barcelona s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal după ce a surclasat echipa franceză Olympique Lyon cu scorul de 5-1, miercuri seara, pe Camp Nou, în manşa secundă a optimilor de finală.



Cu un Leo Messi magistral, autor a două goluri şi a doua pase decisive, Barca şi-a respectat statutul de favorită, după 0-0 în tur.



Catalanii au condus cu 2-0 la pauză, prin golul marcat de Messi (18 - penalty, cu o execuţie ''a la Panenka''), după un fault comis de Denayer asupra lui Luis Suarez, şi reuşita lui Coutinho (31). OL a avut o replică bună după pauză, reducând din ecart prin Lucas Tousart (58) şi sperând o vreme la egalare, dar Messi a ieşit din nou la rampă şi a înscris în min. 78, la capătul unei acţiuni personale, iar apoi l-a servit pe Pique (81), la capătul unui contraatac. Scorul final a fost stabilit de francezul Ousmane Dembele (86) din pasa aceluiaşi Messi.