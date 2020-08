Eric Clapton vinde un Ferrari. Bolidul a fost estimat la aproape 100 000 de mii de euro

Celebrul interpret Eric Clapton îşi vinde câteva maşini din colecţia personală. Dacă zilele trecute a vândut un Lamborghini cu aproape 140 de mii de euro, acum oferă un Ferrari cu aproape 100 000 de mii de euro.

Modelul Ferrari 599 este produs în 2007, înmatriculat un an mai târziu, are cutie automată şi motor pe benzină de 6 litri. Legendarul cântăreţ nu a parcurs cu ea decât 35 de mii de kilometri, iar maşina e într-o stare excelentă. Doar că... are volan pe drepata.

Eric Clapton, în vârstă de 75 de ani, este un fan al mașinilor Ferrari: are în jur de 20 de modele în colecţie. De altfel, multe dintre modele au fost o inspiraţie pentru cântecele compuse de-a lungul timpului, cum a fost şi piesa Layla.