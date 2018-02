"Era groaznic, sânge pe drum!" DETALII despre ACCIDENTUL TERIFIANT din satul Recea, Străşeni, soldat cu victime (FOTO 18+)

Accident rutier cu final tragic în satul Recea, raionul Străşeni. Un tânăr în vârstă de 24 de ani a decedat, iar pasagerul acestuia de 21 de ani a fost internat în stare gravă la spital după ce maşina în care se aflau a ieşit pe contrasens şi s-a ciocnit violent cu un microbuz.

Accidentul s-a produs în jurul orei şapte dimineaţa când tinerii se întorceau acasă de la o petrecere. Poliţiştii presupun că acesta ar fi consumat băuturi alcoolice. Persoana care se afla la volanul microbuzului, în vârstă de 54 de ani s-a ales cu răni uşoare.

Pasagerul a fost transportat în stare gravă la spitalul raional din Străşeni. Acesta a avut nevoie de o intervenţie chirurgicală, iar acum viaţa tânărului este în afara oricărui pericol.



"Cu o plagă gigantă, regiunea cervicală, placă penetrantă până la faringe. Într-o stare extrem de gravă a fost dus în sala de operaţie, a fost operat. Bolnavul se află în secţia de terapie intensivă, la respiraţie dirijată", a declarat Valeriu Munteanu, şeful secţiei chirurgie al spiatalui raional Străşeni.



Tatăl acestuia spune că cei doi au fost ieri la o petrecere împreună cu prietenii lor. Bărbatul însă nu crede că tinerii ar fi fost serviţi: " - De unde ei veneau? - De la prietenii lor, au fost aseară la o saună, nu erau băuţi, se vede că a pierdut controlul asupra volanului şi au intrat în maşină".



Localnicii din Recea spun că nu au văzut momentul impactului, însă au auzit o bubuitură puternică:



"Numai atâta, "buh" şi am crezul că s-a spart vreo roată la cineva cum se întâmplă".



"M-am îmbrăcat să mă pornesc la lucru şi din casă am auzit trăsnind tare şi când am ieşit afară am văzut două maşini aici, erau lovite puternic".



"- Eu am ieşit, m-am speriat şi am fugit în ogradă. -Era groaznic, numai sânge pe drum".



Potrivit oamenilor legii, nici unul dintre tinerii care a avut de suferit în accident nu avea cuplată centura de siguranţă.