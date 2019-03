Epopeea UŞII BUCLUCAŞE din sectorul Râșcani continuă. Cum a început scandalul între vecini, ce spune reclamanta şi explicaţiile autorităţilor

O uşă montată pe holul comun dintr-un bloc din Chişinău a semănat vrajba între 2 familii. Apartamentele acestora se află într-un fost cămin, care a fost privatizat. Uşa instalată de unul dintre vecini îngrădeşte accesul celuilalt la baie şi bucătărie. Autorităţile au fost sesizate de mai multe ori, iar acum uşa buclucaşă a fost demontată forţat.

Cei care au instalat-o trebuie să achite până la 1.500 de lei pentru aceste lucrări.



Reclamanta este nemulţumită că deşi uşa a fost scoasă, peretele construit pentru susţinerea acesteia a rămas.



"Eu aştept organele să demoleze până la sfârşit, pentru că ei au avut aici un pic de piedică din cauza dulapului, ca să nu se lovească cu pietre. Construcţia aceasta, deja e început procesul de demolare şi ea poate să cadă, poţi să te aştepţi la orice", a spus Larisa Crudu, locatară.



Cei care au sesizat autorităţile spun că vecinii au instalat uşa acum cinci ani şi că în ultimul an au sesizat responsabilii de la primărie de câteva ori.



"Timp de un an de zile, uitaţi-vă câte documente eu am, pe ultimul l-am scris triplu, câte documente sunt în mapa asta pentru demolare. Au fost vreo şapte somaţii, nu reacţionează", a explicat Larisa Crudu.



Celălalt vecin nu era acasă pentru a-i afla punctul de vedere, iar fratele său şi-a declinat orice răspundere: "Doamnă, nu pot să vă dau comentarii, cine pune aici, cine au făcut, aici ei au să răspundă. Eu nu sunt stăpânul casei".



Pretorul sectorului Rîşcani spune că aproape în fiecare bloc există locatari care îşi extind apartamentele în coridoarele sau spaţiile comune. Pentru a interveni, autorităţile au nevoie de o dovadă de la Serviciul Cadastral, care să confirme spaţiul comun e ocupat ilegal.



"După calculele estimate de noi, sunt în jur de la 800 până la peste 1.000. Oamenii au încercat să ocupe un spaţiu suplimentar apartamentelor lor ca să scoată ceea ce nu e de prima mână să scoată în coridorul comun, încă 3, 10 până la 20 de metri pătraţi", a declarat Nicolae Balaur, pretorul sectorului Rîşcani.



În astfel de cazuri, responsabilii de la pretură trimit o somaţie prin care solicită evacuarea spaţiului ocupat ilegal. Dacă proprietarii nu se conformează, autorităţile intervin pentru a demola construcţiile ilegale. Pe lângă amendă, cei care încalcă legea sunt obligaţi să achite şi cheltuielile de demolare.

