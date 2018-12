EPOPEEA BREXITULUI. Votul din Parlamentul de la Londra a fost AMÂNAT

Dezbateri intense în Parlamentul britanic pe tema acordului pentru Brexit, negociat cu Uniunea Europeană. Premierul Theresa May a venit în faţa deputaţilor şi a anunţat că votul programat pentru astăzi nu va mai avea loc din cauza lipsei de susţinere. Ea a prezentat motivele pentru care acordul trebuie votat.



"Respectă rezultatul referendumului, protejează locurile de muncă şi ţara, dar reprezintă şi cel mai bun acord care poate fi negociat cu UE", a declarat Theresa May, premierul britanic.



Theresa May le-a reamitit deputaţilor că orice înţelegere necesită un compromis şi i-a îndemnat să se gândească bine înainte de a lua o decizie.



"Dacă vreţi un al doilea referendum care să răstoarne rezultatele obţinute la primul, fiţi sinceri şi recunoaşteţi că acesta riscă să divizeze din nou ţara" a declarat Theresa May, premierul britanic.



Dezbaterile de la Londra au loc după ce Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a anunţat că Marea Britanie poate renunţa unilateral la Brexit, fără a fi nevoie de aprobarea celorlalte state membre UE. O denunţare a Brexitului poate avea loc oricând în următorii 2 ani, perioada de tranziţie stabilită de UE pentru ca Marea Britanie să iasă din blocul comunitar, au decis magistraţii europeni.