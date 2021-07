Epopeea blocului de pe strada Coca continuă. Locatarii din preajma construcţiei au protestat în faţa Primăriei

Epopeea blocului de 11 etaje construit într-o zonă rezidenţială din sectorul Buiucani al Capitalei continuă. De dimineaţă, cei care locuiesc în apropierea construcţiei au protestat în faţa Primăriei municipiului Chişinău.



"Vă rugăm frumos, domn primar, dacă auziţi, să ieşiţi să vorbiţi cu oamenii. Domnul primar, vă rog să ieşiţi. Dacă sunteţi aici, vă rog frumos să ieşiţi."



Locatarii de lângă şantier spun că vor protesta până când problema va fi soluţionată.



"Noi venim repetat la Primărie pentru ca să ne expunem dezacordul faţă de acţiunile pe care le întreprind autorităţile publice locale din municipiu Chişinău."



"Să analizeze situaţia care este să demoleze construcţia care practic nu poate fi construită pe şase sote într-o zonă unde nu se poate de construit blocuri cu multe etaje."



"Am protestat de când a început construcţia, pentru că pe un teren de şase sote nu poate fi un bloc de 11 etaje. Sub nicio formă nu poate fi aşa ceva."



"Am scris o declaraţie în care venim cu o rugăminte către primar ca să decidă el ce poate face în prezent."



După mai bine de o oră de aşteptare, în faţa protestatarilor a ieşit şeful Direcţiei asistenţă juridică, Valeriu Bogdan, care i-a direcţionat pe oameni către o altă instituţie de stat. Avocatul locatarilor din cartier spune că asta a fost picătura care a umplut paharul.



"Locatarii sunt indignaţi pentru că nu au fost auziţi şi nu sunt susţinuţi. Li s-a spus că Primăria nu este responsabilă de problemă şi au fost redirecţionaţi la agenţia de supraveghere tehnică. Considerăm că acţiunile Primăriei şi acţiunile Preturii sunt acţiuni de favoritism în favoarea agentului economic", susţine avocatul Mihai Balan.



Am încercat să luăm legătura cu angajaţii primăriei Chişinău pentru a obţine un comentariu, însă, până la această oră nimeni nu ne-a răspuns. Blocul de pe strada Eugen Coca se construieşte în baza unei autorizaţii tacite obţinute de firma de construcţii prin hotărâre judecătorească. În ianuarie 2020, primarul Capitalei a emis o dispoziţie prin care a anulat actele permisive acordate de judecători.

În februarie, Curtea de Apel a dat o decizie favorabilă companiei de construcţii. Hotărârea a fost atacată la Curtea Supremă de Justiţie de locatarii din cartier care susţin că blocul e construit prea aproape de casele lor şi le încalcă dreptul la viaţă privată.