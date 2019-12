Epopea caruselului din PMAN continuă. Dorin Chirtoacă aduce acuzaţii grave la adresa lui Ion Ceban

Epopea caruselului din Piaţa Marii Adunări Naţionale continuă. Fostul primar al Capitalei, Dorin Chirtoacă s-a apucat de investigaţii şi aduce acuzaţii grave la adresa actualului edil, Ion Ceban. Potrivit lui Chirtoacă, caruselul, pe care apar ilustraţii cu femei aproape goale, este, de fapt, un business al Partidului Socialiştilor.

Totodată, acesta a spus că intenţionează să facă un demers la Procuratura Generală în legătură cu firma dubioasă responsabilă de parcul de distracţii.

Într-o postarea pe facebook, Chirtoacă spune că parcul de distracţie pentru copii din centrul Capitalei este administrat de un partener de afaceri al fiului consilierului socialist, Vasile Chirtoca. Liberalul mai spune că firma nu raportează niciun venit pentru ultimii patru ani, iar în descrierea companiei, administratorul are licenţă pentru a comercializa produse alimentare, băuturi și tutun, însă, nu şi un carusel pentru copii. Contactat telefonic de către postul nostru de televiziune, socialistul Vasile Chirtoca a negat acuzaţiile.



"Fiul meu nu are nici o tangenţă cu compania care are caruselul în Piaţa Marii Adunări Naţionale, nici o tangenţă. Domnul Chirtoacă până să scrie la Procuratură, el o să primească o invitaţie la judecată. Din partea cui? Din partea lui Alexei Chirtoca", a spus Vasile Chirtoaca, consilier socialist.



Am încercat să obţinem un comentariu la acest subiect şi de la actualul primar al municipiului, însă, nici acesta şi nici consiliera lui, Natalia Ixari, nu au fost de găsit la telefon.

Ceban, în prezent se află într-o vizită în Turcia, de unde a făcut şi un live pe Facebook. Acesta a vorbit despre acuzaţiile false ale lui Chirtoacă şi a precizat că el nu s-a ocupat de selectarea companiei.



"Am văzut că a afirmat despre faptul că eu aş avea ceva cu una, sau alte companii care sunt în PMAN şi au plasat acolo caruselurile acolo. Nu mă ocup eu şi nu am favorizat şi nu voi favoriza pe nimeni în acest sens. Solicitarea mea faţă de acest lucru a fost ca în perioada sărbătorilor de iarnă, de la ora 14:00 până la 17:00, caruselul pentru copii cu vârsta cuprinsă până la 12 ani să fie pe gratis", a spus Ion Ceban, primarul Capitalei.



Amintim că parcul de distracţii a fost instalat acum o săptămână în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Pe lângă faptul că pe acesta apar ilustraţii cu femei îmbrăcate sumar, fapt ce a stârnit mai multe reacţii negtive din partea societăţii, până ieri, caruselul era cu bani. Asta deşi, anterior, primarul general a dispus ca zilnic, timp de trei ore, acesta să fie gratuit.

După ce ieri, la şedinţa primăriei mai mulţi responsabili au fost mustraţi pe acest subiect, în intervalul orelor 14-17:00, agentul aconomic a anunţat că acesta va fi gratuit.