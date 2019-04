EPIDEMIE GLOBALĂ: Singurătatea, una dintre cele mai periculoase boli ale secolului XXI

Singurătatea e la fel de toxică ca şi consumul a 15 ţigarete pe zi, scriu cei de la Forumul Economic Mondial, citează scriu cei de la Forumul Economic Mondial, citează businessmagazin.ro . Singurătatea a devenit o epidemie globală.

Procentajul celor care locuiesc singuri este mai ridicat ca niciodată - jumătate din locuitorii Parisului şi două treimi din locuitorii din Stockholm trăiesc singuri. În Marea Britanie, jumătate din cei de peste 75 de ani trăiesc singuri; mulţi dintre ei nu au vorbit cu o rudă sau cu un prieten de luni de zile.

În Statele Unite, numărul mediu de prieteni apropiaţi ai unei persoane a scăzut de la 3 la 2 din 1985 până în 2004, numărul celor fără prieteni apropiaţi s-a triplat.

Un factor ar putea fi urbanizarea, care slăbeşte legăturile cu familia. Nu e clar cât de mult contribuie tehnologia la singurătate, dar oamenii petrec, în prezent, 24 de ore pe săptămână online.

Singurătatea are şi un cost ridicat: în Marea Britanie, o persoană singură trebuie să plătească în jur de 6.000 de lire în plus pe an. La nivel global, costul singurătăţii s-a ridicat, în 2010, la 2,5 trilioane de dolari.

În unele state au apărut programe şi iniţiative pentru a combate fenomenul: în Italia, studenţii se mută cu oameni în vârstă, ţinându-le companie şi reducându-şi astfel şi costurile de chirie. Marea Britanie a mers şi mai departe, creând Ministerul Singurătăţii.