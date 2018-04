Enrique Iglesias crede că şi-a atins scopul ca artist după ce a câștigat 46 de trofee Billboard Latin Music

Cântăreţul spaniol stabilit în SUA, Enrique Iglesias, considerat "regele premiilor Billboard ale muzicii latino-americane" cu 46 de astfel de trofee câştigate de-a lungul carierei sale, crede că această recunoaştere demonstrează că şi-a atins scopul ca artist.



"Înseamnă că muzica mea i-a conectat pe fani, că echipa mea a ştiut într-un fel să exploreze noi tendinţe pentru a ne reinventa", a declarat pentru EFE, unul dintre primii artişti care au fuzionat pop-ul cu ritmurile urbane atât de populare în prezent.



Iar numărul acestor trofee s-ar putea majora cu încă trei la gala Billboard Latin Music, ce are loc joi seară la Mandalay Bay Events Center din Las Vegas, Nevada.



Enrique Iglesias este nominalizat la trei categorii: turneul anului, cel mai bun cântec Latin Pop cu piesa ''Súbeme la radio'', în colaborare cu artistul cubanez Descemer Bueno, şi cel mai bun artist pop latino.



Enrique Iglesias, care este de asemenea compozitor şi producător, a obţinut primul său trofeu la gala Billboard Latin Music din 1997. "Am simţit atunci că am făcut ceva bine. Eram un puşti care de abia îmi începeam cariera şi mi-am spus: Este ceva important, merg pe drumul cel bun", a povestit el.



De atunci a primit aproape anual astfel de trofee ce recompensează albumele, cântecele şi cei mai populari interpreţi de muzică latino-americană, conform vânzărilor, ''streaming'', difuzărilor la radio sau pe reţelele de socializare, scrie Agerpres.ro.



Cele mai recente trei premii le-a primit anul trecut, pentru hitul său 'Duele el corazón'.



Secretul pentru a te menţine vigilent şi a duce premii acasă este "de a nu te opri niciodată" şi de a face muzică "cu pasiune", deoarece, spune el, se simte motivat de "dragostea necondiţionată a fanilor", pe care îi consideră "motorul" său.



Enrique Iglesias a devenit de curând tatăl a doi gemeni din relaţia sa cu fosta jucătoarea de tenis, Anna Kournikova.