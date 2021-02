Enoriaşi indignaţi din cauza unei gherete amplasate în faţa bisericii. Cui aparţine şi de ce nu este evacuată

Gheretele din Chişinău par să fie evacuate aleatoriu. Chiar dacă autorităţile municipale susţin că vor să facă ordine şi nu mai emit autorizaţii, unele unităţi de comerţ ambulant sunt în continuare neclintite. Este şi cazul tonetei cu fructe şi legume din sectorul Ciocana al Capitalei care ar aparţine unui vicepretor şi care e amplasată în faţa unei biserici. Enoriaşii s-au adresat de nenumărate ori preturii, însă fără niciun rezultat. Luna trecută, în faţa bisericii Sfântul Ioan Iacob de la Ciocana a fost mare scandal.

Enoriaşii împreună cu parohul şi-au exprimat nemulţumirea faţă de amplasarea acestei gherete. Ei au semnat şi o petiţie pe care au trimis-o la Pretură, Primărie şi la Procuratura Generală. Am mers astăzi acolo, iar ghereta este tot în acel loc. Vânzătoarea ne-a spus că nu ne poate face legătura cu proprietarul, dar ne-a arătat nişte semnături de la oamenii care cumpără de acolo produse şi care nu vor ca ghereta să fie scoasă.



"Iată, noi tot avem lista cu cumpărătorii noştri, sunt toţi locatari de aici din zonă, care vor ca ghereta să rămână. Nu-s enoriaşi care vin de nu ştiu de unde."



Enoriaşii spun că ghereta nu e evacuată din cauza relaţiilor proprietarului.



"Este o doamnă care are o anumită funcţie în primărie şi de asta ghereta încă stă aici."



"Clar că strică aspectul, pe toate le scoate, dar asta stă aici, ei sunt mai presus decât cineva. Regula trebuie să fie pentru toţi aceeaşi."



"Până acum nu avem un răspuns concret de la autorităţi. Am aflat că această gheretă este a vicepretorului sectorului Ciocana, atât timp cât ea va fi în funcţie, se va muşamaliza acest caz."



Am încercat şi de această dată să obţinem un comentariu de la pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Şcolnic, dar fără rezultat. Nu am reuşit să dăm nici de viceprimarul Capitalei, Victor Chironda. Iar consilierul primarului general, Natalia Ixari, ne-a spus că, din câte cunoaşte, toneta trebuia demult să fie evacuată şi ne-a sugerat să ne adresăm la persoanele de mai sus pentru comentarii.