Enn Eesmaa: Moldova a ramas un exemplu pentru industria vinicolă europeană

Moldova a rămas un exemplu pentru industria vinicolă europeană. De această părere este prim-vicepreşedintele Parlamentului din Estonia, Enn Eesmaa, care a declarat că ţara noastră a progresat semnificativ în ultimii ani, însă vinurile fabricate la noi au rămas la fel de bune ca acum jumătate de secol.

Oficialul, care a vizitat beciurile de la Cricova, a spus că ultima dată a vizitat Moldova în tinereţe,pe când era jurnalist.



"În Moldova am făcut prima dată reportaje în urmă cu peste 40 de ani. Acum, am fost cel mai în vârstă membru al delegaţiei care a vizitat cramele de la Cricova. Am observat că schimbările prin care a trecut Moldova sunt substanţiale. Singurul lucru care a rămas la acelaşi nivel ridicat este vinul."



Oficialul a declarat că Estonia şi Moldova trebuie, în ciuda provocărilor, să contribuie la păstrarea culturii, tradiţiilor şi limbii. Enn Eesmaa a făcut parte din delegaţia Estoniei la conferinţa de securitate care s-a desfăşurat ieri la Chişinău.