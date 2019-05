ENGLEZA, MAI UŞOR DE ÎNVĂŢAT: 150 de tineri din Capitală au absolvit programul ACCESS al SUA

foto:

Şi-au perfecţionat engleza şi au reuşit să implementeze diverse proiecte sociale în localităţile lor. Vorbim despre 150 de tineri din Capitală şi din şase raioane ale ţării, beneficiari ai programului ACCES al guvernului american. Unul dintre participanţi este Alexandru Şceglov din Bender.



"Primul an am fost elev, doar făceam lecţii. În al doilea an, am avut oportunitatea să devin teacher assistant. Cu echipa am mai activat şi în alte programe. Am luat decizia de a cumpăra cinci bănci şi coşuri de gunoi", a spus participantul, Alexandru Şceglov.



Şi la Vulcăneşti, programul a dat rezultate bune.



"Pentru raionul Vulcăneşti, acest proiect a fost un pas înainte. Noi am lucrat cu copii cu dizabilităţi. Împreună, am elaborat un design şi am înfrumuseţat poligonul de tir al şcolii noastre", a spus participanta, Alina Ialama.



În Capitală, participanţii au transmis celor mici cunoştinţele căpătate în cadrul programului.



"Aici în Capitală am decis să organizăm un proiect împărţit în două grupuri legat de predarea limbii engleze la clasele primare. Am ales două licee, liceul "Pro Succes" şi un liceu ucrainean", a spus coordonatorul programului ACCESS Moldova, Daniela Butnaru.



Toţi participanţii la programul de studii Acces au primit diplome.



"Absolut toţi copii care au absolvit acest program devin absolvenţi ai programelor Departamentului de Stat al SUA, ceea ce le oferă foarte multe beneficii. Pe lângă faptul că pot să aplice şi la granturi care le oferă ambasada SUA", a spus coordonatorul programului ACCESS Moldova, Daniela Butnaru.



La eveniment a fost prezent şi ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Dereck J. Hogan.



"În Republica Moldova sunt deja 500 de elevi care au făcut parte din acest proiect. De fapt, noi mergem în acele raione unde sunt elevi care nu au poate posibilitatea financiară de a învăţa limba engleză la acest nivel."PKA_BURT NUME FUNCTIE DERECK J. HOGAN/Ambasadorul SUA în Republica Moldova



Programul Acces a fost lansat în anul 2014. De atunci, peste 150 de mii de elevi din peste 85 de ţări au beneficiat de cursuri gratuite de limba engleză.