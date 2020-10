Engin Firat dezvăluie motivele înfrângerii naționalei Moldovei în meciul cu Slovenia

Selecționerul Engin Firat consideră că motivul eșecului în meciul cu Slovenia din Liga Națiunilor sunt greșelile individuale. Tehnicianul afirmă că fotbaliștii moldoveni au gafat ca în curtea școlii, iar de acest lucru au profitat adversarii."Am început bine, însă chiar la primul lor atac am gafat individual. Am comis prea multe greșeli individuale. Ca rezultat, prea ușot am încasat goluri și am comis faulturi în propriul careu, care au dus la penalty-uri. Nu este bine loc.", a declarat selecționerul Engin Firat.În această lună, "tricolorii" au pierdut toate cele trei partide pe care le-au avut de disputat. Astfel, prestațiile din ultima perioadă lasă loc de discuții despre viitorul tehnicianului turc pe banca tehnică a primei reprezentative."Ca și toată lumea din Moldova, sunt de asemenea foarte dezamăgit. Trebuie să facem ceva. Vom discuta în cadrul federației și vom decide ceea ce vom face în viitor", spune Firat.La rândul lor, jucătorii recunosc că greșesc inexplicabil în fiecare meci."După fiecare meci spunem că am făcut aceleași greșeli și spunem că nu le vom face, însă se întâmplă la fiecare meci. Aruncă mingi în spate, fug foarte ușor și înscriu adversarii noștri", a spus fundașul Igor Armaș."Jucăm pentru naționala țării. Ne dorim să avem un rezultat pozitiv. Sunt convins că toți, care intră în teren, vor da viața. Mai avem nevoie de noroc și măiestrie ca să obținem victorii", a declarat fundașul Petru Racu.După 4 etape disputate, naționala Moldovei este ultima clasată în grupă, cu un singur punct la activ.