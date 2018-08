ENDAVA, un furnizor de soluţii IT, cu operaţiuni masive şi în Moldova, s-a listat la Bursa din New York (FOTO)

foto: ENDAVA

Endava a deschis vineri, 27 iulie, prima zi de tranzacționare a acțiunilor sale la Bursa de la New York (NYSE), sub simbolul DAVA, după realizarea cu succes a unei Oferte Publice Inițiale (IPO).



Endava este o companie de servicii IT privată, cu o experienţă de 18 ani în domeniu, lucrând cu unele dintre cele mai cunoscute branduri în industriile Financiar, Asigurări, Telecomunicaţii, Media şi Tehnologie, Retail şi FMCG.



Endava are peste 4.700 de angajați în centrele sale de livrare la nivel global. În oficiul din Chișinău sunt localizați 700 de angajați ai companiei. Compania este prezentă și în țări precum Romania, Bulgaria, Columbia, Argentina, Uruguay, Venezuela, Macedonia și Serbia, având birouri de vânzări în Germania, Danemarca, Olanda, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.