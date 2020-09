Emoționant! Surpriză la externare, pentru un bărbat care a stat aproape o jumătate de an la Terapie Intensivă din cauza COVID-19 (VIDEO)

Rabinul Yehuda ”Yudi” Dukes, în vârstă de 38 de ani, din Long Island, New York, este unul dintre pacienții infectați cu COVID din SUA care a stat cel mai mult în spital. El a fost internat timp de 158 de zile la Terapie Intensivă, scrie libertatea.ro.

Vineri, când a părăsit secție de ATI, personalul spitalului i-a făcut o surpriză rabinului. Medicii și infirmierii i-au cântat o melodie tradițională, au dansat și au aplaudat, în timp ce acesta era scos din unitatea de reabilitare și transferat în locul unde urmează să se recupereze după lunga boală.

Rabinul Yehuda ”Yudi” Dukes a petrecut aproape jumătate de an în stare critică din cauza coronavirusului. Patru luni și jumătate a fost ținut conectat la ventilator, a suferit dublă pneumonie, o traheotomie, șocuri septice și multe alte efecte secundare ale COVID-19 care i-au pus viața în pericol.





NYU ICU singing and dancing as Yudi Dukes leave after 158 days... One of the longest hospitlized Covid-19 patients. pic.twitter.com/fU828MSrE7