EMOŢIONANT! O familie a clonat câinele care le-a salvat viața în timpul unei excursii

O poveste emoționantă vine din statul american California. O familie a decis să-și cloneze câinele care le-a salvat viața în timpul unei excursii. La moartea lui Marley, membrii familiei au apelat la o clinică specializată în clonarea animalelor. Aşa a venit pe lume Ziggy, clona lui Marley.



”Hai, amice! Ieși, a venit prietenul tău.”



Asemănarea cu Marley este uimitoare.



”Are aceeași personalitate, se joacă la fel, îi plac aceleiași jucării”, a declarat Alicia Tschirhart, proprietara lui Ziggy.



Stăpânii lui au plătit 50 de mii de dolari pentru clonare. Au făcut acest efort în semn de recunoştinţă pentru Marley. Acum şase ani, câinele şi-a apărat stăpânii aflaţi în drumeţie. Se plimbau, iar Alicia a vrut să ia un băţ de care să se sprijine.



”Am văzut un băţ și am vrut să mă aplec să-l iau. Nici măcar nu am văzut șarpele până la venirea lui Marley”, a spus Alicia Tschirhart, proprietara lui Ziggy.



Sub crenga respectivă era un şarpe cu clopoţei, o specie extrem de veninoasă. Marley s-a repezit şi a alungat reptila.

Episodul s-ar fi putut încheia tragic pentru femeie, având în vedere că erau la mare distanţă de o localitate, iar în cazul muşcăturii unui şarpe veninos, administrarea serului trebuie făcută în câteva minute.