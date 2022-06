EMOȚIONANT! Momentul în care o fetiță își revede mama, soldat în armata Ucrainei (VIDEO)

Imaginile care surprind reîntâlnirea emoționantă dintre o fetiță și mama sa, soldat în armata Ucrainei, au fost distribuite pe rețelele sociale, ți au devenit virale.

"Milioane de copii ucraineni așteaptă întoarcerea victorioasă a părinților lor din război. Împreună putem aduce această zi mai aproape!", este mesajul armatei, care însoțește imaginile respective publicate pe twitter, citează hotnews.ro.

Cel puțin 339 de copii ucraineni au fost uciși de la declanșarea războiului de Vladimir Putin începând cu 24 februarie.

Potrivit Procuraturii Generale, 611 copii au fost, de asemenea, răniți până pe 25 iunie. Cifrele sunt de așteptat să fie mai mari, deoarece nu includ victimele din zonele unde ostilitățile sunt în desfășurare și din zonele ocupate de ruși, a spus procuratura citată de Kyiv Independent.

An emotional reunion of a child with her mother, who serves in the #UAarmy. Millions of Ukrainian children are waiting for the victorious return of their parents from the war.

Together we can bring this day closer! #StandWithUkraine

Music by @okeanelzy pic.twitter.com/2LMAVfjFOc