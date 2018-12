EMOȚIONANT! Fostul președinte american a îmbrăcat costumul de Moş Crăciun și a împărţit cadouri copiilor bolnavi

Cu un fes de Moş Crăciun pe cap şi cu un sac în spate, predecesorul lui Donald Trump le-a făcut o bucurie tinerilor pacienţi ai Children's National, împărţindu-le cadouri şi îmbrăţişări copiilor emoţionaţi, scrie agerpres.ro.



"Vreau doar să vă mulţumesc tuturor. Am avut şansa să le vorbesc unor copii minunaţi şi familiilor lor", afirmă fostul preşedinte al SUA într-o înregistrare video postată pe contul de Twitter al spitalului.

Thank you @BarackObama for making our patients’ day so much brighter. Your surprise warmed our hallways and put smiles on everyone’s faces! Our patients loved your company…and your gifts! https://t.co/bswxSrA4sQ ❤️ #HolidaysAtChildrens #ObamaAndKids pic.twitter.com/qii53UbSRS