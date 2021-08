EMOȚIILE VICTORIEI: declarațiile echipei Sheriff Tiraspol, după prestația din meciul cu Dinamo Zagreb

Aseară Sheriff Tiraspol s-a impus pe teren propriu cu scorul de 3-0. Deși inițial „galben-negrii" au ratat câteva ocazii, Adama Traore a marcat la finalul primei reprize, iar Dimitrios Kolovos, jucător Sheriff Tiraspol, a dublat avantajul echipei în minutul 54, reușind un gol de senzație.



"A fost un lucru de echipă. Am muncit toți până la urmă. Din această cauză cred că am și reușit să marcăm de trei ori, datorită unui asemenea joc am înregistrat acest scor.", a declarat DIMITRIOS KOLOVOS, jucător Sheriff Tiraspol.



"Noi deja am realizat multe. Am trecut trei runde preliminare și am ajuns în play-off-ul Ligii Campionilor. Asta înseamnă foarte mult. Atât acești fotbaliști, cât și eu ca antrenor, niciodată nu a ajuns până în această fază a competiției. Acum, însă, avem o șansă uriașă de a ajunge în faza grupelor, iar dacă acest lucru se va întâmpla, atunci voi fi cel mai fericit om.", a spus IURII VERNIDUB, antrenor Sheriff Tiraspol.



"Noi am făcut primul pas, însă trebuie să fim precauți pentru că în fotbal e posibil orice.", e de părere LUVANNOR HENRIQUE, jucător Sheriff Tiraspol.



"Sheriff a fost echipa care ne-a bătut, care a avut mai multă energie, care a avut altă atitudine și care a depus mai mult efort în acest meci.", a opinat DAMIR KRZNAR, antrenor Dinamo Zagreb.



Echipa din Tiraspol s-ar putea califica în premieră în faza grupelor Ligii Campionilor, în cazul în care nu va pierde partida la o diferența mai mare de trei goluri în meciul retur care se va disputa pe 25 august în capitala Croației.

Eventuala victorie va reprezenta cea mai mare performanță pentru fotbalul moldovenesc.

Menționăm că meciurile Ligii Campionilor sunt transmise în direct de PRIME, unde au comentariul în limba română și CANAL 3, unde sunt comentate în rusă.