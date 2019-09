Emoţii şi zâmbete în prima zi de şcoală! Sunetul de clopoțel, în IMAGINI IMPRESIONANTE

Elevii din întreaga țară încep un nou an de studiu, iar cei mai mici păşesc pentru prima dată pragul şcolii. Potrivit Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în clasa întâi vor învăţa în jur de 35 de mii de elevi.



Azi dimineaţă a fost forfotă mare şi la liceul "Mihai Eminescu" din Străşeni. În această instituţie studiază peste 1.000 de elevi, dintre care în clasa a întâia vor merge 130 de micuţi.



"Mi-a fost dor de colegi un pic şi de şcoală. -La ce oră te-ai trezit? La şapte. Şi cum a fost? Un pic greu", a spus o elevă.



"Eu voiam la şcoală de mult. Îmi este interesant biologia, fizica. Obiecte noi", a explicat o altă elevă.



"Să învăţ, să mă joc cu prietenii. Mi-a fost dor", a spus un copil.



Alţi elevi însă au răspuns ferm că nu sunt foarte bucuroşi de începerea noului an şcolar:



"Vrei la şcoală? Nu. De ce? Aşa. Cum aşa? Nu ştiu".



"A venit şcoala. Nu mi-a fost dor".



Cuprinși de emoţii au fost părinţii care şi-au adus odraslele la primul sunte:



"Primul copil care merge la şcoală, în clasa I-a. A doua aşteaptă rândul. Sperăm că o să fie totul bine".



"Primul an de şcoală, copilul are emoţii, dar părinţi mai mari. Parcă suntem noi în primul an de şcoală".



"În clasa a III-a ca în clasa I. La fel emoţii ca în fiecare an. Le dorim succese la toţi elevii şi un an bun".



Liceenii din ultimul an spun că au mult de muncă şi că vor depune tot efortul: "Am emoţii pe care nu aş putea să le descriu. Este ultimul an, care ştiu că va fi greu cu multe încercări pentru mine. Dar sper că o să treacă uşor şi o să dăm BAC-ul. "



Primul sunet de clopoțel a răsunat astăzi în cele aproape 1.250 de școli primare, gimnazii și licee. În acest an, Ministerul Educației a decis ca fiecare instituție de învățământ să aleagă tema de discuție pentru prima oră, dar că aceasta trebuie să fie una motivațională. De asemenea, politicienii au putut participa la careurile de astăzi, însă le-a fost recomandat să nu țină discursuri politice.



În acest an de studiu, elevii vor beneficia de patru vacanțe. Prima pauză va avea loc în perioada 26 octombrie - 3 noiembrie. Vacanța cu ocazia sărbătorilor de iarnă va dura 15 zile și va avea loc între 25 decembrie şi 8 ianuarie 2020. În luna martie, elevii vor sta acasă patru zile, iar înainte de vacanța mare, va fi cea cu ocazia sărbătorilor de Paște, din perioada 18 aprilie - 27 aprilie 2020.

Potrivit Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, testarea națională pentru elevii ciclului primar se va desfășura în perioada 5 - 14 mai 2020. Absolvenții claselor a noua vor susține examenele la începutul verii, mai exact între 4 și 15 iunie 2020, iar bacalaureatul de anul viitor va fi organizat în perioada 2 - 19 iunie.