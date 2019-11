Emoții și surprize în platoul ROATA NOROCULUI. Cu ce a plecat acasă marele câștigător

Ieri seara, la postul de televiziune PRIME a fost dat startul celui mai așteptat show din țară, Roata Norocului. Lupta norocului a fost câștigată de juristul Dorin Dolghi, care a reușit să plece acasă cu electrocasnice și un card în valoare de cinci mii de lei.



Chiar de la începutul jocului, Dan Negru a primit binecuvântarea moderatorilor de la formatul american Wheel Of Fortune.



"Vreau să vă prezint un mesaj. Domnia sa este prezentator de 40 de ani. Pat Sajak. Salut Dan....starting now."



Seara lansării a fost și pentru fotomodelul Anastasia Fotachi.



"Ea va aduce norocul. Anastasia, sărut mâna Anastasia. Este o provocare pentru mine, dar sper că va fi ceva super frumos"



Din primele minute, Dan Negru a rămas impresioant de istoria de viață a chirurgului Ion Isac, care a activat ca medic în Tunisia.



"Operam un bărbat de o gangrenă și la mijlocul operației s-a trezit și mi-a dat peste bisturiu și mi-am tăiat mâna. Am fost două săptămâni în carntină pentru că m-am tăiat cu bisturiul cu care l-am tăiat pe el."



La emisiune, participanții au venit cu punga plină. Darurile au curs gârlă în platou, iar Dan nu a ezitat să guste din ele.



"Am adus lapte proaspăt. ..... exact"



Din show nu au lipsit și momentele artistice.



Norocosul primei ediții a fost Dorin Dolghii din Târnova, care a devenit câștigătorul show-ului și a plecat acasă cu electrocasnice, dar și un card de la sponsorul emisiunii.



Dan i-a propus juristului câștigător să-și încerce cunoștințele și la runda Bonus, care oferă șansa să câștigi premii valoroase printre care și un automobil.



"- Mergem mai departe la runda bonus?

- Cred că o să fiu modest și n-o să dau frâu liber lăcomiei"



Showul "Roata Norocului" este realizat de PRIME în cadrul unui parteneriat cu cea mai populară televiziune din Statele Unite ale Americii. Roata Norocului este un format original american, care a apărut în premieră în SUA în anul 1975. Este cel mai longeviv şi de succes concurs TV din istoria televiziunii americane. Show-ul a câştigat până acum cinci premii Emmy.

Show-ul Roata Norocului poate fi urmărit în fiecare vineri de la 20:00 pe PRIME.