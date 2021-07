Emoții și note mai mari: În centrele de BAC au fost afişate rezultatele contestațiilor

Emoţii pentru cei care au susţinut examenul de bacalaureat şi au contestat rezultatele obţinute. În centrele de BAC au fost afişate rezultatele contestațiilor. Ca în fiecare an, unii absolvenţii au rămas dezamăgiţi, iar alţii au fost mai norocoşi şi s-au ales cu note mai mari.Tatiana Horoian, absolventa Liceului Teoretic „Natalia Gheorghiu” din Capitală, a decis să conteste rezultatele examenului de bacalaureat. Evaluatorii i-au acordat la testul de la limba şi literatura română patru puncte în plus, iar nota i-a fost mărită de la şapte la opt. Aceasta a obţinut o notă mai mare şi la limba străină."Am dat la contestare după venirea rezultatelor la sesiunea de bază. Am dat la trei obiecte, am obţinut o notă mai mare la două dintre ele. Sunt mulţumită. "Şi alţi elevi au rămas mulţumiţi în urma contestării testelor de bacalaureat şi s-au întors acasă cu veşti bune."Am dat la limba engleză, nu îmi ajungeau două puncte şi sunt foarte fericit. M-am străduit foarte mult, am făcut cursuri. ""Am contestat nota la limba străină şi sunt fericită că mi s-a ridicat, însă la limba de instruire a rămas aceeaşi notă."Alţi elevi au avut mai puţin noroc şi au rămas la aceleaşi note."Am dat şi eu la contestare, dar, din păcate, nu mi-au ridicat nota. Mă aşteptam la aceasta, nu îmi ajungeau cinci puncte."Ministerul Educaţiei urmează să publice numărul total al elevilor care au promovat Bacalaureatul, după ce vor fi procesate rezultatele contestaţiilor. Absolvenţii care nu au luat note de trecere la BAC sunt aşteptaţi în perioada 19 - 26 iulie la sesiunea repetată.