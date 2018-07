Emoţii şi bucurie pentru copii. Tabăra de odihnă din satul Moscovei, Cahul, a fost renovată

Poza simbol

Copiii din satul Moscovei, raionul Cahul se vor odihni acum în condiţii mai bune. Cu suportul Guvernului, dar şi a administraţiei locale a fost revonată tabăra de vară din localitatea lor. Deschiderea acesteia a fost o adevărată sărbătoare pentru cei mici, părinții lor, dar și cadrele didactice. Noile încăperi au fost sfinţite de un sobor de preoţi.



Invitatul special, deputatul democrat Elena Bacalu, i-a felicitat pe localnici.



"S-a alocat suma de cinci milioane de lei, dintre care trei milioane de lei au fost alocați de către Guvernul Republicii Moldova și două milioane de lei - de la bugetul local. Este o colaborare frumoasă și anume aceste colaborări duc la rezultate foarte bune", a declarat Elena Bacalu.



Copiii au pregătit un program artistic pentru toţi cei prezenţi.



După reparaţie, tabăra de odihnă "Romantica" va putea primi un număr mai mare de copii.



"Am realizat foarte multe lucruri frumoase. Am renovat geamurile, ușile, am procurat inventar nou în blocul alimentar, am schimbat acoperișul. Totodată, s-au renovat încă 16 căsuțe, am reparat turnurile la fântâna arteziană. Copii sunt foarte creativi, ingenioși și le place foarte mult", a precizat Maria Gheţiu, directoarea taberei de odihnă "Romantica".



Micuţii care se odihnesc aici spun că se simt minunat şi nu se plictisesc niciodată:



"Îmi place foarte tare la tabără. Vin deja al treilea an. Înainte condițiile erau altfel, dar acum s-au schimbat. Totul este mult mai bine".



"Sunt foarte multe jocuri distractive, ne jucă mult, mai ales fotbal și ne învață foarte multe lucruri distractive și mâncarea e foarte bună".



În cele patru schimburi din acest sezon, în tabăra din satul Moscovei se vor odihni peste 1.000 de copii.