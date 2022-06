Emoții pentru elevii claselor a IX-a, care au susţinut primul examen din sesiunea de absolvire a gimnaziului

Emoţii mari pentru elevii claselor a IX-a. Aceştia au susţinut primul examen din sesiunea de absolvire a gimnaziului, la matematică. Potrivit Ministerului Educaţiei, la această probă s-au înscris 29 961 de elevi din 1066 de instituții de învățământ.

La liceul "Liviu Deleanu" din Capitală examenul a început la ora 9 dimineaţa. Peste mai puţin de două ore elevii au început să iasă din sală:

"A fost normal, în unele momente cam greu, dar m-am descurcat. Cel mai complicat a fost exerciţiul 7, ceva cu formula lui Pitagora. Eu nu prea înţeleg această formulă şi am scris ceea ce ţineam minte că ne-a învăţat profesoara".

"A fost complicat exerciţiul 12, am şi uitat ce am avut de făcut acolo, ultimul l-am terminat. Mă aştept la o notă mai mare de 7, am scris tot în afară de exerciţiul 10.

Cum v-aţi pregătit pentru acest examen?

- M-am uitat la clipuri pe youtube, am mai repetat din caiet".

Unii elevi au recunoscut că nu se aşteaptă la note mari:

"Au fost exerciţii dificile şi nu le-am rezolvat. Mă aştept la o notă de 6-7".

Afară, elevii au fost aşteptaţi de profesori şi părinţi, veniţi să-i susţină:

"Emoţiile au fost mari, este primul examen în viaţa lor, de accea emoţiile sunt şi cred că vor fi şi la următoarele examene. Eu sper să susţină toţi că sunt copii deştepţi, speranţa moare ultima".

"Am avut emoţii de nedescris, au ajuns în clasa a IX-a, au învăţat atât timp şi ne aşteptăm să aibă reuşite la acest examen, am aşteptat să fie absolvent".

Următorul examen pentru absolvenţii clasei a 9-a se va desfăşura joi, 9 iunie, la limba de instruire.