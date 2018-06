Emoţii pentru absolvenţii care au susţinut primul examen de BAC. Unii s-au declarat mulţumiţi, altora li s-a părut dificil

Absolvenții de liceu au intrat în febra examenelor de bacalaureat. Primii care şi-au demonstrat cunoştinţele au fost cei aproape 3.000 de tineri care au învățat în limba rusă. Ei au scris proba la limba şi literatura română.



21 de candidaţi au venit să susţină primul test la centrul de BAC de la Liceul Teoretic "Mihail Berezovschi", din sectorul Ciocana.



Elevii au fost verificaţi cu detectorul de metale şi rugaţi să lase la intrare telefoanele mobile, dar şi alte posibile surse de inspiraţie.



Primul elev a ieşit de la examen cu aproape o oră mai devreme.

"Ultima sarcină nu am putut să o îndeplinesc, deoarece nu am trecut această poezie. A fost despre Eminescu, despre "Scrisoarea a treia", a menţionat o elevă.



În general, absolvenţii s-au declarat mulţumiţi de felul în care au scris:



"Nu a fost atât de dificil cum eu am crezut că va fi. Eu am scris tot. Eu cred că bine, am încredere în sine şi în această limbă, deoarece este limba mea de stat".



"Un exerciţiu nu am putut să-l fac. Trebuie să redai în 12 enunţuri o operă, de Mihai Eminescu - Scrisoarea a treia".



Unora le-a fost dificil să vorbească în română:



"Cel mai dificil a fost să îmi amintesc tot ce eu ştiu. Eu ştiu bine limba rusă, dar limba română, nu prea".



"Eu nu vreau să mă fac de râs. Profesoara după aceea, ştiţi, mă va pedepsi... - Dar cum aţi scris în română? - Bine".



În total, în acest an la bacalaureat au fost înscriși peste 18 mii de candidați, dintre care aproape trei mii sunt restanțieri din sesiunile anterioare. Următorul examen va avea loc în 8 iunie.