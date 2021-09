EMOȚII LA SUPERLATIV! Declarațiile sportivilor din Sheriff Tiraspol după debutul fabulos în faza grupelor Ligii Campionilor

Campioana Moldovei a deschis scorul în minutul 16, prin Adama Traore, care a marcat din pasa lui Cristiano."Ne-am pregătit bine de acest meci. Mă bucur că am reușit să obținem un rezultat bun în acest meci. Când despre fiul meu, sunt foarte fericit și mă bucur că am reușit să înscriu, îi dedic lui acest gol. Voi munci în continuare pentru a face același lucru și în meciul următor.", a declarat Adama Traore, mijlocaș Sheriff Tiraspol.Șahtar, de 13 ori campioană a Ucrainei, echipă care are în palmares și o Cupă UEFA, cucerită în 2009, a avut o posesie și a creat mai multe ocazii de gol. Contrar cursului jocului, Sheriff a înscris încă o dată. Momo Yansane a stabilit scorul final în minutul 62, din pasa aceluiași Cristiano."Începutul e super și dorim să continuăm tot așa, dar ne dăm bine seama ce ne așteaptă în continuare. E Real, Inter, dar noi sunte pregătiți de aceste confruntări. Ne vom lupta.", a spus Iurii Vernidub, antrenor Sheriff Tiraspol."Vreau să zic nu am jucat chiar atât de rău. Am avut o evoluție cât de cât bună. Trebuie doar să vedem cum am încasat cele două goluri. Și astfel vedem că ceva încă nu ne ajunge.", a opinat ROBERTO DE ZERBI, antrenor Șahtar Donețk.În celălalt meci al grupei D, Real Madrid a obținut in extremis victoria pe terenul lui Inter Milano, scor 1-0. Rodrygo a marcat singurul gol al întâlnirii în minutul 89.Următoarele partide din această grupă sunt programate pentru 28 septembrie. Real Madrid va juca cu Sheriff Tiraspol pe stadionul Santiago Bernabeu, iar Șahtar Donețk va evolua pe teren propriu împotriva italienilor de la Inter.