Emoţii la maxim şi adrenalină! La Chişinău a avut loc competiţia de lupte în cuşcă pentru sportivii amatori

Tineri, dar cu forţă de invidiat! La Chişinău a avut loc a treia ediţie a competiţiei de lupte în cuşcă "Heroes", dedicată sportivilor amatori. Aproximativ 30 de luptători şi-au măsurat puterile în octagon.



"Emoţii la maxim şi adrenalină. Totul a fost super. Adversarul nu au fost puternic. Pot să zic că a fost pe măsură, dar nu pot să spun că e puternic. Nu o să fiu sincer dacă o să zic aşa", a menţionat un sportiv.



"Sper că o să ajung să lupt şi eu în proiectul Eagles. Tind spre asta. Sunt motivat şi îmi doresc foarte mult", a spus un alt sportiv amator.



Pe lângă luptele de bărbaţi, s-a disputat şi o confruntare şi între reprezentantele sexului frumos: "Mai aveam putere, dar la parter am pierdut puţin echilibrul. În rest totul bine a fost".



Acest turneu are ca scop promovarea tinerilor sportivi.



"Au fost nişte lupte frumoase şi spectaculoase după cum aţi văzut. Deja sunt câţiva sportivi pentru proiectul Eagles şi pe care vreau să-i menţionezi: Bruma Oleg, Năstase Alexandru şi Buzdugan", a declarat Octavian Orheianu, preşedinte clubul Lion.



Sâmbătă, 10 februarie, în Capitală va avea loc cea mai aşteptată competiţie de arte marțiale mixte din acest început de an, "Eagles Fighting Championship" 8.



Evenimentul se va desfăşura la Sala Polivalentă şi va fi organizat de Asociaţia FEA.