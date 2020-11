Emoții incredibile și câștiguri impresionante la "Loteria Națională". O locuitoare a Capitalei a devenit proprietara unui automobil nou

Fiecare ediție nouă a show-ului TV "Loteria Națională" aduce emoții incredibile și câștiguri impresionante celor care au încredere în biletele generoase și în norocul lor. Emisiunea din 14 noiembrie nu a fost o excepție! În doar 45 de minute, Mircea Marco și Natalia Gordienko au oferit premii în valoare de 617 000 de lei.

Oxana Banari din Chișinău a devenit proprietara unui automobil nou în cadrul jocului "La un pas de noroc". Câștigătoarea le-a spus prezentatorilor că, din start, a refuzat să participe la filmări, iar fiica a convins-o să-și încerce norocul la show-ul care i-a oferit cheile mașinii.

"Acea persoană care îşi va vedea portretul pe moneda cu numărul 10 va deveni proprietarul acestui automobil. Doamnelor şi domnilor, atenţie la ecran. Oxana, acest automobil vă aparţine şi vă propun să vă urcaţi la volan!"

"Nu am avut aşteptări. Niciodată nu am avut un asemenea noroc. Maşina are un habitaclu frumos şi confortabil. Este minunată!", a spus participanta la "Loteria Națională", Oxana Banari.

Sergiu Pîrvu din satul Sălcuța Nouă, raionul Căușeni, a câștigat jocul "Seifuri”. Norocosul a reușit să-și dubleze suma cu ajutorul seifurilor de aur și s-a ales cu 120 000 de lei. Sergiu a povestit că va oferi o parte din bani părinților, iar cu cealaltă parte va face reparație în casă.

"Deschidem seiful cu numărul unu, ce ne aduce? Daa... Înmulţit la doi! Fantastic! Sergiu, 120 de mii de lei!"

"Foarte bine. Superb. Şi la cei care nu cred le spun să creadă, că-i adevărat.", a menționat participantul la "Loteria Națională", Sergiu Pîrvu.

Iurie Gonța din Capitală a obținut ocazia excelentă de a juca pentru MegaJackpotul de până la 5 000 000 de lei. Finalistul a câștigat 125 000 de lei și un bonus excelent – o călătorie de 5 zile pentru două persoane la Sofia.

"Câştigul dumneavoastră din această seară constituie de 125 de mii de lei şi excursia în Bulgaria."

"Când e sufletul împăcat, numai asta poţi să simţi.", a afirmat participantul la "Loteria Națională", Iurie Gonța.

Ceilalți participanți ai show-ului nu s-au întors acasă cu buzunarele goale. Natalia Gordienko le-a oferit câte 10 000 de lei și un bilet "Șeptarul de diamant", încărcat cu premii de până la 3 000 000 de lei.

Ca să devii participant la show-ul televizat "Loteria Națională", trebuie să înregistrezi biletul pe site-ul www.7777.md sau la numărul de telefon 022 333 777, pentru rubrica "Participare la tragere la sorți pentru Jocuri TV". Show-ul poate fi urmărit la Publika TV, în fiecare zi de duminică, începând cu ora 20:00.