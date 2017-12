EMOŢII DE NEDESCRIS! Prizonierii eliberați de rebelii din Ucraina s-au întors acasă (IMAGINI CARE TE VOR ATINGE PÂNĂ LA LACRIMI)

Prizonierii eliberați ieri de rebelii din estul Ucrainei s-au întors acasă. Cei 73 de bărbați, unii dintre care au petrecut şi trei ani în captivitate, au fost întâmpinați pe aeroportul Borispol din Kiev cu flori și cu lacrimi de bucurie de rudele și apropiații lor.



Foștii prizonieri spun că nu le vine a crede că au fost eliberați și că au așteptat mult această zi:

"Aveam radio acolo și am aflat că va avea loc un schimb de prizonieri. Știam că suntem primii la rând și așteptam doar ordinul de eliberare".



"Vroiam ca, în cazul în care voi fi ucis, să trimită corpul meu mamei, ca să mă îngroape ea. Ei mi-au promis că îl vor trimite. Acolo ne-au dezbrăcat de uniformă și ne-au bătut. Am petrecut noaptea într-un subsol, îmbrăcați doar în chiloți, după care am fost duși în Donețk".

"Trăiam în camere de trei metri lățime și cinci în lungime. Ne-au scos o singură dată afară și o dată ne-au permis să privim televizorul".



Prizonierii au fost întâmpinați de președintele Ucrainei, Petro Poroșenko. El i-a îmbrățișat pe fiecare, iar apoi au intonat împreună imnul țării.



"Vreau ca toți soldații care încă se mai află pe teritoriile ocupate să știe că vom face tot posibilul ca să-i eliberăm", a declarat Petro Poroșenko.



Schimbul de prizonieri între autoritățile de la Kiev și rebelii din estul Ucrainei a avut loc la punctul de trecere "Maiorsk". Autoritățile ucrainene au eliberat 306 de prizonieri, iar separatiștii, 74. Negocierile între Kiev și autoritățile separatiste au început în luna noiembrie, iar patriarhul rus Kiril a participat în calitate de intermediar. Ultima cedare de prizonieri între cele două părţi a avut loc în 2015.