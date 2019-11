Emoţii de nedescris pentru familia cu 11 copii din Făleşti. Membrii aeroclubului din Chişinău i-au invitat într-o excursie la aerodrom

Viaţa familiei cu 11 copii din satul Suvorovca raionul Făleşti s-a schimbat mult după difuzarea reportajului la PRIME TV, în care au povestit despre traiul greu pe care îl duc. Nu au rămas indiferenți de istoria tristă a familiei Pascari nici membrii aeroclubului din Chişinău. Aceştia i-a invitat pe toţi membrii familiei într-o excursie la aerodromul sportiv de la Vadul lui Vodă şi le-au oferit o explozie de emoţii şi adrenalină, ba mai mult au avut ocazia să zboare cu un avion de model sovietic.

"A fost super, mi-a plăcut foarte mult, am zburat pentru prima dată dar mai vreau să zbor".

"Este pentru prima dată când zburăm cu un avion. Mulţumim foarte mult, am primit nişte emoţii foarte mari".

Familia Pascari au făcut cunoştinţă cu piloţii, iar aceştia le-au povestit despre avioanele pe care le pilotează.

"Replica este o serie de avioane dar care nu păstrează mărimile sale şi al unor anumiţi parametri. În realitate un avion asemănător cu acesta dar puţin mai mare ca mărime se fabrica încă în anii 30 al secolului trecut", a menţionat pilotul, Serghei Cliuev.

Copiii au avut posibilitatea pentru câteva minute să se simtă piloţi, desigur că cea mai mare curiozitate au avut-o băieţii.

"Îmi place foarte mult, mulţumim pentru excursie şi pentru faptul că ne-au invitat", a spus fiul, Vladimir Pascari.

Pe lângă excursie, membrii clubului le-a împlinit visul acestei familii şi le-a oferit în dar un televizor pe care nu l-au avut niciodată.

"Am fost impresionaţi de această familie de istoria vieţii lor. Astfel am hotărât să contribuim şi noi cu ce putem, să le arătăm copiilor ce este zborul, fiecare are un vis de a zbura. Am colectat o sumă de bani membrii clubului şi am aflat că au nevoie de un televizor pe care nu îl au în casă şi l-am cumpărat", a afirmat directorul aeroclubului, Oleg Burlacu.

Soţii Pascari spun că după difuzarea reportajului viaţa familiei lor s-a schimbat considerabil, iar emoţiile oferite de membrii aeroclubului sunt de nedescris.

"Oamenii s-au mobilizat, iar eu le sunt recunoscător pentru ajutorul oferit, iar viaţa noastră s-a schimbat. Pentru prima dată am zburat cu un avion şi pentru copii a fost prima oară. Le mulţumim şi pentru cadoul oferit, un televizor şi o sumă de bani", a menţionat tatăl, Sergiu Pascari.

Mama celor 11 copii le aduce mulţumiri tuturor oamenilor de la care au primit ajutor.

"Foarte mulţi oameni ne ajută, care cu bani, care cu haine şi produse alimentare. Un mare mulţumesc la toţi", a spus mama, Adela Pascari.

Familia Pascari din satul Suvorovca raionul Făleşti a devenit mediatizată după difuzarea un reportaj unde aceştia au povestit că au primit un ajutor social în sumă de şase mii de lei, iar primăria i-a cerut banii înapoi prin judecată. Suma este prea mare pentru cei doi soţi, în condiţiile în care doar capul familiei munceşte sezonier.