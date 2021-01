Emoţii de nedescris la Spitalul Municipal pentru Copii nr.1. Moş Crăciun le-a adus copiilor daruri la geam

Emoţii de nedescris la Spitalul Municipal pentru Copii Numărul 1. Moş Crăciun le-a adus daruri micuţilor internaţi în această instituţie, dar respectând regulile sanitare.Ideea ca Moşul să vină cu o sanie zburătoare şi să le bată la ferestre copiilor, îi aparţine producătorului de jucării educative, Igor Hîncu, din Floreni, Anenii Noi."Am aflat că aceşti copii din păcate au rămas fără cadouri şi am hotărât să inventăm o săniuţă zburătoare. Am sortat jucăriile să fie conform vârstei, temperamentului şi nevoile copilului. Este important ca să le oferim o jucărie care să-i ajute şi să dezvolte anumite abilităţi.''Emoţionaţi că l-au văzut pe Moş Crăciun au fost nu doar copiii, ci şi părinţii acestora."Mi-a plăcut că a dăruit cadouri. A fost interesant.''"L-am văzut pe Moş Crăciun. Avea cuşmă de culoare roşie.''"Copilul a fost foarte bucuros. Este pentru prima dată când vede un Moş Crăciun la spital. ''"Copii au fost tare bucuroşi, mulţumim a fost foarte plăcut. Atunci când stai internată la spital şi vine Moş Crăciun. Foarte frumos.''Potrivit conducerii spitalului, din cauza pandemiei de COVID-19, nu a fost organizat niciun eveniment pentru micuţii pacienţi, iar surpriza lui Moş Crăciun a fost una binevenită."A fost o surpriză plăcută pentru toată lumea. Nimeni nimic nu au ştiut, evident că am discutat cu părinţii ca aceştia să fie pregătiţi cu respectarea tuturor măsurilor sanitare. Au fost pregătiţi emoţional pentru întâmpinarea moşului.''La Spitalul Municipal de Copii Numărul 1 din Capitală sunt internaţi circa 70 de micuţi.