Emoţii de nedescris. Fundaţia lui Vlad Plahotniuc, Edelweiss, le-a urat bebeluşilor de la maternitatea din Hânceşti bun venit pe lume

. De această dată, membrii fundaţiei au revenit lapentru a le ura micuţilor de acolo "Bun venit pe lume!".Femeia s-a emoţionat până la lacrimi atunci când echipa " Edelweiss " a venit să o felicite.În camera de externare, alături de tatăl lor, așteptau nerăbdători Samira, Artiom și Patricia, cei 3 copii ai familiei Grosu care urmau să facă cunoștință cu cel mai tânăr membru al familiei - micuțul Piotr. Momentul întâlnirii i-a emoționat profund."Avem doi băieţi şi două fete. Exact cum ne-am dorit, aşa şi avem", a spus proaspătul tătic."Numai am născut şi peste cel mult 20 de minute am primit cutia. Chiar dacă eu nu eram pregătită, acest dar mi-a fost de ajutor"."Este un suport esenţial pentru familie, mai ales pentru familiile social-vulnerabile este ceva extraordinar. Lumea este foarte mulţumită, mămicile au în prima perioadă practic tot pentru a îngriji de nou-născut", a declarat Ştefan Cojocaru, director interimar al Centrului Perinatologic Hânceşti."Campania 'O nouă viaţă continuă'. Noi continuăm să fim alături de mămici în momentele cele mai fericite ale vieţii lor, atunci când apare pe lume o nouă viaţă", a subliniat Lidia Cucoş, director executiv Fundația " Edelweiss "."Ne bucură foarte mult pentru că este pentru tânăra generație așa un proiect bun. Este foarte plăcut că se fac aşa evenimente de bucurie şi de dăruire pentru tinerele mămici", a menţionat Alexandru Botnari, primarul oraşului Hânceşti."Fiecare copil care se naşte şi primeşte acest suport adus de preşedintele Fundaţiei " Edelweiss " pentru mămicile şi copiii care se nasc în această maternitate este un plus foarte mare", a punctat Ghenadie Buza, preşedintele raionului Hânceşti.. Acțiunea se desfășoară în 24 de maternităţi din țară.