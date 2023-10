Emmanuel Macron va pleca marți în Israel

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, va merge marţi la Tel Aviv pentru a se întâlni în special cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a anunţat duminică Palatul Elysée, notează AFP, citat de agerpres.ro.



Vizita şefului statului francez are loc la peste două săptămâni de la atacurile mortale ale mişcării islamiste palestiniene Hamas asupra teritoriul israelian, care au făcut peste 1.400 de morţi, dintre care 30 de cetăţeni francezi.



În plus, şapte francezi sunt în continuare daţi dispăruţi: o tânără are statut de ostatic, iar "pentru ceilalţi şase există o prezumţie de luare de ostatici, dar fără certitudine", a declarat preşedintele Emmanuel Macron.