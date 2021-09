Emma Răducanu, campioana turneului de Mare Șlem de la US Open, luată la întrebări de copii

Noua revelație a tenisului mondial, Emma Răducanu, campioana turneului de Mare Șlem de la US Open, a fost luată la întrebări de copii.

Micii fani au fost curioși să afle de la tenismena britanică mai multe detalii din cariera acesteia, emoțiile după marea victorie, dar și despre veniturile impresionante:

"-Salut, Emma. La ce vârstă ai început să joci tenis?

-Aveam 5 ani. Practicam tenis, dar și alte sporturi, care m-au ajutat să-mi dezvolt multe abilități, coordonarea mișcărilor".



-Cum ai luptat cu presiunea psihologică pentru ajunge în finală și a avea șansa de cuceri trofeul?

-M-am distrat de minune și cred că asta m-a ajutat. Nu mă gândeam la nimic în afară de jocul pe care îl arătam pe teren.



"-Salut, Emma. Cum o să cheltui banii câștigați la US Open?

-O să-mi las părinții și membrii echipei mele să decidă asta. Eu mă concentrez pe ceea ce iubesc să fac, să joc tenis".

Tatăl Emmei Răducanu este român, iar mama – chinezoaică. Tenismena de 18 ani spune că părinții au reacționat liniștit când ea a revenit acasă.

"M-au îmbrățișat când am ajuns. Nu a fost nimic ieșit din comun. Nu am sărbătorit mult. Mama a făcut niște sarmale. Ei sunt modești. M-au încurajat și mi-au spus că se mândresc, iar asta e suficient pentru mine", a menționat Emma Răducanu.



Grație triumfului la US Open, Emma Răducanu a făcut un salt incredibil de 127 de trepte în clasamentul mondial. Ea este acum pe locul 23 în topul WTA.