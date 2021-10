Tenismena britanică de origine română Emma Răducanu a început cu dreptul turneul WTA de la Cluj-Napoca. Deținătoarea titlului de la US Open a învins-o pe slovena Polona Hercog cu 4-6, 7-5, 6-1.



Răducanu, numărul 23 mondial, a câștigat 75 la sută din punctele jucate cu primul serviciu în duelul cu tenismena clasată pe locul 124 în topul WTA. Confruntarea a durat 2 ore și 29 de minute.

După partidă, Emma Răducanu a vorbit în română, spre deliciul publicului.

„A fost un meci foarte dificil. Ea a fost foarte tare, iar eu cred că nu am jucat bine”, a spus Emma Răducanu.



Răducanu, a cărei tată este român, a vorbit și despre mâncarea preferată: „Ciorbă de perișoare. Dar nu am mâncat de perișoare acum, am mâncat de legume. Mai aștept un pic și mănânc sarmale. Și mamaliga e foarte bună și papanașii”.



În optimile de finală, Răducanu o va întâlni pe românca Ana Bogdan.