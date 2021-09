Emma Răducanu a avut parte de un meci inedit. A jucat tenis cu ducesa de Cambridge, Kate Middleton, la Londra

Proaspăta campioană de la US Open, tenismena Emma Răducanu a avut parte de un meci inedit.Revelaţia anului în sportul mondial a jucat tenis cu ducesa de Cambridge, Kate Middleton, la Londra. Cele două au fost surprinse discutând amical înaintea partidei demonstrative. Alteţa regală şi tenismenă britanică s-au aflat pe teren alături de copiii.Evenimentul a fost organizat de Lawn Tennis Association în onoarea sportivilor britanici Emma Răducanu, Joe Salisbury, Gordon Reid şi Alfie Hewett care au participat la turneu.Asociația britanică de tenis are ca obiectiv sprijinirea unei noi generaţii de sportivi, cu vârste cuprinse între 4 şi 18 ani.În 2018, Emma Răducanu s-a înscris în programul Pro Scholarship al federației respective pentru a primi sprijinul necesar, inclusiv antrenament, acces la servicii medicale şi wildcard-uri pentru turnee.Până la urmă acest lucru a dat roade, iar vara trecută Răducanu a câştigat trofeul la US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului. Emma, în vârstă de 18 ani, a devenit astfel prima britanică ce a câştigat un titlu de Mare Şlem în ultimii 44 de ani.