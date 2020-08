Emisiunea "Vorbe Bune cu Lilu" revine în casele telespectatorilor din data de 1 septembrie cu un nou sezon. Colegii de la Canal 2, sunt în pline pregătiri pentru a veni pe micile ecrane, începând cu ora 18.00, lucru solicitat chiar de telespectatori.



Producătoarea emisiunii "Vorbe Bune cu Lilu", Cristina Movilă, promite telespectatorilor ediţii interesante cu oameni talentaţi.



CRISTINA MOVILĂ, producător:"Am aşteptat această revenire extraordinar de mult, muncim, nu avem nici un minut liber. În acest sezon, într-un an extraordinar de greu pentru fiecare dintre cetăţean a Republicii Moldova şi pentru noi, respectând toate măsurile de siguranţă vom aduce totuşi oameni şi artişti în platou. "



Din această toamnă, invitaţii emisiunii revin la canapea.



IULIANA BEREGOI, INTERPRETĂ:"Aproape toate piesele le lansez aici în platou la "Vorbe Bune cu Lilu" şi mă bucur foarte mult că mereu aici lansez piesele mele, este o ocazie foarte specială pentru mine."



Artiştii spun că pandemia este o perioadă dificilă pentru cei din showbiz, aşa că orice invitaţie la emisiuni este o gură de aer pentru ei.



PATRIC HANGANU, INTERPRET:"Mi-au lipsit foarte mult emisiunile şi mă simt foarte bine. Este o emisiune la care m-aş trezi şi la 5 dimineaţa dacă aş fi invitat chiar dacă eu sunt foarte capricios şi îmi place să dorm, vin aici de fiecare dată cu mare

drag."



CAROLINA GORUN, INTERPRETĂ:"Sunt foarte încântată că am revenit... mi-a fost dor de această emisiune, mi-a fost dor de aceste momente pe care noi le trăim aici"



Şi prezentatoarea Lilu Ojovan susţine că este nerăbdătoare să afle ce mai fac vedetele autohtone.



LILU OJOVAN, PREZENTATOARE:"Sunt fericită că avem distanţă şi putem aici în platoul vorbelor bune să aducem oameni, pentru că lor tare le este dor de interacţiunea cu televiziunea, cu camere, lumini..."



Realizatorii vor avea grijă să respecte normele de siguranţă. Înainte de emisiune, invitaţilor li se va măsura febra, iar după plecarea fiecăruia, platoul va fi dezinfectat.