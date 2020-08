Emisiunea "100 de moldoveni au zis" revine pe micile ecrane. Când va începe noul sezon

"100 de moldoveni au zis", cel mai aşteptat game show de la PRIME, revine pe micile ecrane cu o mare surpriză. Noul sezon, care va începe în toamnă, va fi găzduit de Lilu Ojovan, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV şi un internaut popular.



Pentru al treilea an consecutiv, emisiunea "100 de moldoveni au zis" face deliciul telespectatorilor, iar din această toamnă are o nouă prezentatoare.



"Faza este că s-a schimbat gazda emisiunii şi din toamnă la prime la 100 de moldoveni au zis toată lumea se va bucura alături de Lilu. Vreau să zic că s-a integrat foarte rapid în echipă, a participat şi la preselecțiile pentru eroii emisiunii, da, pentru că am făcut o lună preselecții pentru că am avut o avalanşă nebună de cereri", a spus producătorul, Natalia Ciocanu.



Pentru Lilu, game-show-ul "100 de moldoveni au zis" a fost un bun prilej pentru o nouă experienţă.



"Aveam emoţii pentru că e un Game Show, nu este un show de seară în care să ai timp să vorbeşti să descos, aici totul trebuie să fie viteză, viteză, repede. Pot oficial să spun deja că voi fi gazda show-ului "100 de moldoveni au zis" şi mă bucur foarte mult şi sper să fac faţă aşa cum se cuvine", a spus prezentatoarea, Lilu Ojovan.



Filmările pentru emisiuni deja au început, iar în platoul de filmări e mare nebunie.



"Emoţii foarte pozitive, suntem foarte bucuroase că am ajuns aici. Ne gândeam ce întrebări pot să fie dar, dacă nu ştim intuiam şi noi, am privit emisiuni foarte multe ca un pic să ne antrenăm".



"Emoţii, eu de felul meu chiar am emoţii, dar ne străduim aşa să ne luăm în mâini. Am urmărit emisiunile şi da, ne străduiam să dăm răspunsurile să ne antrenam".



Participanţii trebuie să ghicească cât mai multe dintre răspunsurile oferite de 100 de moldoveni la întrebările adresate de realizatorii show-ului, iar echipa câştigătoare poate merge acasă cu premiul mare în valoare de 20 de mii de lei.