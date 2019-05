Emilia Clarke dezvăluie de ce a refuzat rolul din Fifty Shades of Grey

Timp de opt ani cât a jucat în serialul Game of Thrones, care a catapultat-o la faimă datorită rolului Daenerys Targaryen, Emilia Clarke a fost văzută în numeroase personaje diferite de cel din serialul de ficţiune medieval, atât pe marile ecrane cât şi la televiziune.De fapt unul din personajele care i-a fost acordate cu mare insistenţă a fost cel tinerei Anastasia Steele din filmulal Fifty Shades of Grey, adaptare pentru marele ecran al cărţilor erotice omonime scrise de E.L. James.Merită amintit că în plină explozie a fenomenului Game of Thrones, Emilia Clarke a fost printre primele actriţe care s-au plâns de cantitatea excesivă de scene nud care existau în fiecare episod, la care treptat s-a renunţat, mai ales după ce ea a refuzat să se mai dezbrace.