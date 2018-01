Elveţianul Roger Federer a avut parte de o şedinţă foto la Melbourne

Roger Federer a avut parte de o şedinţă foto specială după ce a câştigat Australian Open. Tenismanul elveţian a prezentat trofeul şi a făcut fotografii la Melbourne în curtea în care se află clădirea guvernului. Federer a recunoscut că a chefuit până dimineaţă după marea victorie.



"Sunt obosit, am dormit doar câteva ore. Am avut o seară frumoasă şi relaxantă. Ne-am bucurat de succes cu familia şi prietenii. A fost foarte frumos, dar ar fi fost bine să fi dormit mai mult", a spus Roger Federer, tenisman.



Roger Federer a câștigat duminică al 20-lea său turneu de Mare Şlem din carieră, după o finală cu sportivul croat Marin Cilic. Elvețianul a ajuns la 9605 puncte și mai are nevoie de 155 de puncte pentru a-l egala pe liderul Rafael Nadal.



Federer nu a mai fost pe primul loc în clasamentul ATP de mai bine de 5 ani. Roger Federer are 36 de ani şi a câştigat, în total, 96 de titluri. Singurul titlu ce îi lipseşte din palmares este cel olimpic.