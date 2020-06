Elveţia: Ediţia din 2020 a târgului Art Basel, anulată

Târgul din Elveţia, care se organizează de obicei în luna iunie, a fost amânat iniţial până în septembrie din cauza pandemiei. Totuşi, pe fondul pericolelor sanitare, a riscurilor financiare pentru expozanţi, a restricţiilor de călătorie precum şi a incertitudinilor privind autorizaţiile pentru organizarea evenimentelor majore, grupul elveţian a decis că ''nu are altă opţiune'' decât să anuleze această ediţie."Decizia de a anula Art Basel a fost luată după consultări ample cu numeroase galerii (expozanţi) la Art Basel, colecţionari şi parteneri, precum şi experţi externi", a indicat MCH Group într-un comunicat publicat sâmbătă. Ca urmare, acţiunile grupului MCH, care au pierdut deja 41% din valoare la începutul lunii ianuarie, au scăzut cu 3,35% la 15,85 franci elveţieni, luni, cu puţin înainte de ora 8:00 GMT.Pentru a lupta contra pandemiei de COVID-19, guvernul elveţian a luat o serie de măsuri, începând cu cea a interzicerii evenimentelor cu peste 1.000 de participanţi. Această primă măsură, impusă la sfârşitul lunii februarie, a condus la anularea evenimentelor majore ale anului în Elveţia, printre acestea numărându-se Salonul Auto de la Geneva şi marile târguri de ceasuri.Basel este leagănul istoric al acestui târg de artă contemporană, foarte popular în rândul colecţionarilor. Datorită succesului tot mai mare de care se bucură evenimentul, organizatorii târgului organizează o ediţie suplimentară în fiecare an, la Miami, începând din 2002, şi la Hong Kong, din 2013.Din cauza pandemiei, evenimentul a fost anulat şi la Hong Kong, unde ar fi trebuit să aibă loc la jumătatea lunii martie, însă organizatorii l-au menţinut până la această oră pe cel de la Miami, programat să aibă loc la începutul lunii decembrie.Cu ocazia târgului de la Basel, în fiecare an are loc un adevărat show de aeronave private deasupra aeroportului Basel-Mulhouse-Freiburg, pe care colecţionarii bogaţi aterizează pentru a fi prezenţi la această manifestare ce reuneşte cele mai mari galerii de artă din lume.Ediţia din 2021 urmează să se desfăşoare în perioada 17 - 20 iunie, două zile fiind rezervate colecţionarilor, în avanpremieră, pe 15 şi 16 iunie.