Elton John a devenit al doilea artist onorat de Monetăria Regală a Marii Britanii printr-o monedă comemorativă

Moneda, al cărei design a fost realizat de artistul Bradley Morgan Johnson, prezintă pălăria distinctivă a lui Elton John şi ochelarii săi emblematici, în formă de note muzicale.''Este o onoare fabuloasă de a fi recunoscut astfel'', a declarat artistul, în vârstă de 73 de ani.''Ultimii ani au adus unele dintre cele mai memorabile momente din cariera mea, iar aceasta este încă un moment de referinţă din călătoria mea'', a precizat vedeta.Elton John, care a fost numit cavaler în 1998, este al doilea artist comemorat în cadrul seriei ''Music Legends'' a The Royal Mint, după grupul rock britanic Queen.Artistul a vândut peste 250 de milioane de copii ale albumelor sale, pe care figurează hit-uri precum ''Candle in the Wind'', ''Your Song'' şi ''Bennie and the Jets''.Elton John a fost nevoit să îşi amâne un lung turneu de adio din cauza pandemiei de COVID-19.The Royal Mint a precizat că lucrează cu Elton John la crearea unei piese speciale, dedicată colecţionarilor, care va fi scoasă la licitaţie spre sfârşitul anului, suma încasată urmând să fie dedicată în scopuri caritabile.La sfârşitul anului 2019, Monetăria Regală a Marii Britanii a emis o monedă comemorativă dedicată Queen.Pe toate monedele şi bancnotele britanice apare chipul monarhului - regina Elisabeta a II-a.