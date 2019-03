Elon Musk și SpaceX se pregătesc pentru recucerirea spațiului. NASA va lansa noua capsulă destinată transportării astronauţilor (VIDEO)

NASA va lansa, săptămâna viitoare, noua capsulă a companiei SpaceX destinată transportării astronauţilor, un test crucial care se va face mai întâi cu un manechin înainte de un zbor cu echipaj uman în câteva luni.



Acordul pentru lansare a fost anunţat de administratorul adjunct al NASA pentru zborurile cu echipaj uman, William Gerstenmaier, într-o conferinţă de presă susţinută la centrul spaţial Cape Canaveral din Florida.



O rachetă Falcon 9 a companiei spaţiale SpaceX având la bord o capsulă Dragon Crew este programată să decoleze sâmbătă 2 martie la ora locală 02:48 (07:48 GMT) de pe vechea rampă de lansare a navetelor spaţiale care au încetat să zboare în 2011.



NASA a semnat în 2014 contracte cu SpaceX şi Boeing pentru ca aceste companii să transporte astronauţii americani pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS). Aceasta este prima dată când agenţia spaţială americană încredinţează sectorului privat transportul astronauţilor săi.



Statele Unite şi-au stabilit ca un ţel de mândrie naţională să poată asigura plecarea astronauţilor spre ISS de pe sol american. Din 2011, americanii trebuie să se antreneze pentru a călători în rachetele ruseşti Soyuz, la bordul cărora agenţia spaţială americană le cumpără locuri şi care sunt lansate de pe cosmodromul Baikonur, din Kazahstan, închiriat de Rusia.



"Acesta este un prim pas absolut critic pentru reluarea zborurilor cu echipaj uman, de aici din Statele Unite", a spus William Gerstenmaier.



Zborul din 2 martie va fi identic în toate privinţele cu cel care va duce doi astronauţi mai târziu în acest an, teoretic în iulie, dar întârzierile au devenit rutină în acest program, scrie AFP. Primele misiuni cu echipaj uman ar fi trebuit să aibă loc încă din 2017, conform contractelor. De altfel, şi acest zbor de verificare fusese anunţat iniţial de Space X pentru 23 februarie, dar a fost amânat pentru 2 martie pentru a se putea face teste suplimentare.



Capsula are şapte locuri. Ea trebuie să amareze la ISS duminică 3 martie, apoi să se detaşeze şi să se întoarcă pe Pământ pe 8 martie. Scopul este de a asigura că zborul va fi sigur pentru oamenii pe care îi va transporta.



SpaceX are o vastă experienţă în materie de zboruri spaţiale, deoarece a transportat de 15 ori de marfă pe ISS pentru NASA din 2012, cu o versiune cargo a capsulei Dragon. Dar criteriile de siguranţă atunci când este vorba de oameni sunt mai mari, iar NASA a subliniat că mai sunt de rezolvat probleme la capsulă şi privind paraşutele.



"Este cu adevărat foarte important pentru SpaceX", a declarat Hans Koenigsmann, vicepreşedinte al companiei fondate de Elon Musk, referindu-se la această misiune.



Capsula Starliner, concepută de Boeing, ar urma să realizeze o misiune similară în luna martie.