Elon Musk se implică în salvarea celor 12 copii și a antrenorului lor blocați într-o peșteră din Thailanda

Miliardarul american Elon Musk s-a oferit să ajute autoritățile thailandeze în încercarea de a-i aduce la suprafață pe cei 12 copii și pe antrenorul lor blocați într-o peșteră, scrie Digi24.ro.

Trei dintre companiile lui Musk, Boring Co. Space Exploration Co. Și Tesla. Inc, dețin tehnologia necesară pentru intervenție în astfel de cazuri și reprezentanții lor au luat deja legătura cu oficialii thailandezi, scrie Bloomberg. Nu se știe încă dacă aceștia vor accepta ajutorul oferit de Elon Musk.

Concret, companiile lui Musk s-ar putea implica în eforturile de localizare și pompare a apei și, în plus, ar contribui și cu o serie de baterii ultraperformante.

Boring Co. are experiență în săparea de galerii subterane, însă acest tip de intervenție ar fi prea riscantă, notează Bloomberg.

Copiii blocaţi în peşteră de aproape două săptămâni sunt prea slăbiţi pentru a fi scoşi la suprafaţă în acest moment. Este concluzia la care a ajuns doctorul care i-a examinat.

Băieţii şi antrenorul lor nu sunt capabili în acest moment să facă faţă celor 4 kilometri până la ieşirea din peşteră, mai ales că traseul trece prin galerii complet inundate.

Marina thailandeză, care coordonează operaţiunile salvare, se gândeşte la planuri alternative pentru a-i scoate din peşteră. O variantă este săparea unui puţ de aproape 900 de metri, de la suprafaţă până în grota unde se află copiii.