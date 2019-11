Elizabeth a II-a nu mai cumpără ţinute din blană naturală

Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii a decis să renunţe la achiziţia de noi ţinute din blană naturală, dar le va purta în continuare pe cele pe care le deţine în garderobă.

Informaţia apare în volumul de memorii "The Other Side of the Coin" al Angelei Kelly, consilier personal şi cea care se ocupă de ţinutele reginei.

În acest volum, autorizat de regină, Kelly a scris: "Dacă Majesatea Sa va trebui să participe la un eveniment oficial pe vreme rece, începând din 2019, vor fi folosite ţinute din blană artificială pentru a-i ţine de cald".

Un purtător de cuvânt de la palatul Buckingham, reşedinţa oficială a reginei Elizabeth, a confirmat informaţia, oferind însă clarificări.

"Pe măsură ce noi ţinute sunt concepute pentru regină, se va folosi doar blană artificială. Nu sugerăm că vor fi înlocuite toate ţinutele din blană naturală care există deja în garderobă sau că regina nu va mai purta blană naturală. Regina va continua să poarte ţinutele care există deja în garderoba sa", a spus purtătorul de cuvânt.

Decizia luată de regină a fost salutată de grupurile pentru protecţia drepturilor animalelor din Marea Britanie, scrie descopera.ro