Elixirul din numai 3 ingrediente care menţine inima şi sistemul circulator într-o stare optimă de funcţionare

Pentru a-ti mentine inima si sistemul circulator intr-o stare optima de functionare, iti recomandam sa incerci acest elixir cu lamaie si usturoi. Previne infundarea arterelor, topeste grasimea din vasele de sange, iti ofera energie si iti curata intregul organism, prevenind cancerul.



Ai nevoie de:



doua capatani mari de usturoi

doua lamai intregi

2cm de radacina de ghimbir

1 litru de apa



Mod de preparare:

Spala lamaile si taie-le in bucati. Curata usturoiul si adauga cateii in blender, alaturi de lamai si ghimbir. Amesteca bine. Pune amestecul intr-un vas si adauga apa, apoi incalzeste totul pana la punctul de fierbere. Ia de pe foc, lasa sa se raceasca si strecoara.



Bea un pahar in fiecare zi, cu doua ore inainte de mese sau pe stomacul gol, scrie realitatea.net.